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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ поздравил 106 гвардейскую воздушно-десантную дивизию с 81-й годовщиной со дня ее основания

Министр обороны РФ поздравил 106 гвардейскую воздушно-десантную дивизию с 81-й годовщиной со дня ее основания

Андрей Белоусов подчеркнул, что дивизия с честью и достоинством прошла через суровые испытания многих войн и локальных конфликтов.

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