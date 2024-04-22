Погранслужба Украины: ежедневно до 10 уклонистов пытаются выехать за рубеж

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Ежедневно территорию Украины по поддельным документам пытается покинуть до 10 мужчин, заявил спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.
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