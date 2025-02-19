Баббель о Салахе: «Могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. По статистике кажется, что он играет «девятку», но он вингер! У Мо есть реальный шанс на «Золотой мяч»

«Я видел только одного игрока уровня Мохамеда Салаха с подобной статистикой, это Лионель Месси. Ты смотришь на статистику его голов, и кажется, что он играет «девятку», но он вингер! Он не Иан Раш, он не Алан Ширер, он играет на фланге.