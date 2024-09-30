Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Виктор
    Я крупную в спичечный коробок складываюЛовим рыбу пласти...
  • bobmihal Krylov
    Я думал, что только я такой рыбак , который мелкую выбрасывает, а крупную в маенезную банку складывает.Ловим рыбу пласти...
  • V K
    Все, что держится руками, заточить равномерно невозможно в принципе. Точить руками можно лишь на стеклышке в качестве...Как правильно зат...

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