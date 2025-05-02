Исчезнувший в Амазонии самолет с людьми нашли рыбаки: что известно о происшествии

ЛА-ПАС, 2 мая, ФедералПресс. Легкий самолет, ранее пропавший в боливийской Амазонии, обнаружен, все пять человек, находившиеся на борту, живы, сообщает издание Deber со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильяма Авало.
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