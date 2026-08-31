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Татар-информ

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В Казани новостройку у физлица можно купить на 10% дешевле, чем у застройщика

В Казани новостройку у физлица можно купить на 10% дешевле, чем у застройщика

В Казани квадратный метр в новостройке при покупке по переуступке прав требования у физлица в среднем стоит 267,6 тысяч рублей — на 10% дешевле, чем у застройщика.

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