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Русская весна

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Совбез ООН экстренно обсудит ухудшающуюся ситуацию в Газе

Совбез ООН экстренно обсудит ухудшающуюся ситуацию в Газе

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание, чтобы обсудить последние события и ситуацию в секторе Газа, сообщило представительство Объединенных Арабских Эмиратов при всемирной организации.

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