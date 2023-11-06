Совбез ООН экстренно обсудит ухудшающуюся ситуацию в Газе

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание, чтобы обсудить последние события и ситуацию в секторе Газа, сообщило представительство Объединенных Арабских Эмиратов при всемирной организации.
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