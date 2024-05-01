Первый большой патч для «Смуты» вышел с «огромным количеством исправлений и улучшений»Как и было обещано, первый крупный патч для исторического ролевого боевика «Смута» от российской студии Cyberia Nova не заставил себя долго ждать.
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