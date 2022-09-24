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Турция изучает возможность перехода на бартерную торговлю с Россией

Турция изучает возможность перехода на бартерную торговлю с Россией

Global Look Press | GocherImagery via w/Global Look Press Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Москвой в условиях растущего санкционного давления со стороны Запада, сообщило со ссылкой на Ассамблею экспортеров издание Aydinlilk.

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