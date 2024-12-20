В новогодние праздники температура в Татарстане не опустится ниже минус 8 градусов

В декабре температура в Татарстане не опустится ниже минус 8 градусов. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров.