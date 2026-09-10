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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Какие пластические операции делала Лолита Милявская, и как ей удается сохранять фигуру - что певица скрывает от зрителей

Шоу-бизнес: Какие пластические операции делала Лолита Милявская, и как ей удается сохранять фигуру - что певица скрывает от зрителей

На недавнем фестивале «Новая волна» настоящий фурор произвело появление Лолиты Милявской. 62-летняя певица выглядела невероятно привлекательно: постройневшая, помолодевшая… Неудивительно, что в Сети тут же появилось множество «разоблачающих» постов – о том, что Лолита якобы потратила миллион рублей только за последние несколько месяцев – на пластические операции.

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