Археологи обнаружили загородный дворец крымских ханов

Археологи Севастополя и Казани точно локализовали и установили место нахождения в окрестностях Бахчисарая остатков дворца Ашлама Сарай, который служил загородной резиденцией крымских ханов и упоминался в исторических хрониках путешественников XVII века.
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