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Стив Керр – об отсутствии лидеров в матче с «Пеликанс»: «Сложный календарь, не можем позволить себе рисковать»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил решение не ставить лидеров команды на выездной матч с «Новым Орлеаном» (83:128).

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