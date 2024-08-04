Стивен Эй Смит раскритиковал женскую сборную США за отсутствие Кейтлин Кларк после данных о низкой посещаемости матчей

«Четыре из шести первых матчей женского олимпийского турнира привлекли более 20000 фанатов. Пятый все равно собрал на 2000 зрителей больше, чем матч сборной США.
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