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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит раскритиковал женскую сборную США за отсутствие Кейтлин Кларк после данных о низкой посещаемости матчей

«Четыре из шести первых матчей женского олимпийского турнира привлекли более 20000 фанатов. Пятый все равно собрал на 2000 зрителей больше, чем матч сборной США.

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