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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонард получит 52,5 млн в виде подписных бонусов по контракту с «Вашингтоном» (из 84 млн всего). В том числе 14,7 млн – в первом сезоне действия договора

Форвард « Вашингтона » Райан Леонард получит большую часть денег по новому контракту с «Вашингтоном» в виде подписных бонусов.

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