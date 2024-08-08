Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Чиновничество усиленно старается превратить Россию в халифат... Предатели,враги!"Русские должны а...
  • Е Ва
    другими словами "если насилие неизбежно, надо расслабиться..."((("Русские должны а...
  • Виктор Онегин
    Вы же пишите не об какой то вине эмигрантов. По Вашему они делают то что им прописано. Следовательно весь Ваш опус об...СКОЛЬКО ЛЕТ ЗАВОЗ...

Евразиец Глазьев хочет накликать дополнительно 4 млн мигрантов для России

Евразиец Глазьев хочет накликать дополнительно 4 млн мигрантов для России

Политнавигатор У тpудοвοгο pынκa в Ροccии ecть peɜepв в 4 млн чeлοвeκ ɜa cчeт гpaждaн cтpaн ΕAЭϹ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Будут слушать Американцев , вообще исчезнут как хохлы
Ответить
14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кровь из глаз от этого оканья.
Ответить
14 час.
valentina sergeeva
А с чего бы это, думаю, у Глазьева прыть такая образовалась? Решила прочитать, кто он и откуда. Читаю: &quot;Родился 1 января 1961 года в Запорожье...&quot;. Дальше читать не стала… Так у него прыть-то - на мамкиных украинских корнях настояна! Она десятилетиями тлела, бродила, поднималась и пухла в кадке российского министерства!.. Я совсем никак не националистка, потому как родилась в прошлом веке, в стране, где было только две национальности. Две! НАШИ и фашисты - всё! И если б не это его подрывное предложение во время СВО, тем более, когда народ особенно негодует по поводу разбойного поведения мигрантов внутри нашей страны, - да мне бы плевать на его гнилой корешок! А тут... поневоле задумаешься: оттуда ли мы начали воевать, а, главное, не опоздали ли мы с началом боевых действий?.. Что-то из наших министров да депутатов без пинка президента ничего хорошего для нашего народа не выпрыгивает! Для них-то самих - да, тут всё в порядке, даже не обсуждается, это, как говорится, святое.... Но почему для россиян-то всё вкривь и вкось?..
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх