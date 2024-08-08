Евразиец Глазьев хочет накликать дополнительно 4 млн мигрантов для России

valentina sergeeva

А с чего бы это, думаю, у Глазьева прыть такая образовалась? Решила прочитать, кто он и откуда. Читаю: "Родился 1 января 1961 года в Запорожье...". Дальше читать не стала… Так у него прыть-то - на мамкиных украинских корнях настояна! Она десятилетиями тлела, бродила, поднималась и пухла в кадке российского министерства!.. Я совсем никак не националистка, потому как родилась в прошлом веке, в стране, где было только две национальности. Две! НАШИ и фашисты - всё! И если б не это его подрывное предложение во время СВО, тем более, когда народ особенно негодует по поводу разбойного поведения мигрантов внутри нашей страны, - да мне бы плевать на его гнилой корешок! А тут... поневоле задумаешься: оттуда ли мы начали воевать, а, главное, не опоздали ли мы с началом боевых действий?.. Что-то из наших министров да депутатов без пинка президента ничего хорошего для нашего народа не выпрыгивает! Для них-то самих - да, тут всё в порядке, даже не обсуждается, это, как говорится, святое.... Но почему для россиян-то всё вкривь и вкось?..