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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Миннесоты» Кайл Ро перешел в «Куньлунь». Ранее за клуб выступал его старший брат

В прошлом сезоне 32-летний американец выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 30 (7+23) очков в 48 матчах.

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