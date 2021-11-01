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В Зуевском районе сожгли свыше 27 тысяч трупов заражённых птиц

В Зуевском районе сожгли свыше 27 тысяч трупов заражённых птиц

На днях глава региона Игорь Васильев издал указ о карантине по птичьему гриппу на некоторых территориях областиНапомним, в минувший четверг, 28 октября, на птицефабрике ООО "Зуевское Любимое" была зафиксирована массовая гибель кур.

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