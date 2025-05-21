Рособрнадзор: спрос на репетиторов может снизиться через несколько лет

Спрос на репетиторов никогда полностью не исчезнет, но их услуги для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ станут значительно менее востребованными, когда школы приведут в порядок все образовательные стандарты и начнут бесплатно помогать детям с подготовкой к экзаменам.
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