Рособрнадзор: спрос на репетиторов может снизиться через несколько лет

Спрос на репетиторов никогда полностью не исчезнет, но их услуги для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ станут значительно менее востребованными, когда школы приведут в порядок все образовательные стандарты и начнут бесплатно помогать детям с подготовкой к экзаменам.