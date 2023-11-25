Среди эвакуированных из Газы есть девочка с минно-взрывными ранениями

Среди эвакуированных из Газы граждан России есть девочка с ранениями минно-взрывного характера.В эту субботу, 25 ноября, в Москву прибыл спецборт МЧС со 105 нашими соотечественниками из Газы, где сейчас небезопасно из-за палестино-израильского конфликта.
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