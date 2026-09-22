Роуз (Rosé) - рок-звезда в музыкальном клипе "New Trick"

Суперзвезда BLACKPINK певица выпускает свой последний сингл “New Trick”, к которому прилагается официальное музыкальное видео, снятое режиссером Дэйвом Мейерсом - Dave Meyers (Тейлор Свифт, Гарри Стайлс и Кендрик Ламар - Taylor Swift, Harry Styles and Kendrick Lamar) и полностью снятое на недавно представленный Apple iPhone 18 Pro.
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