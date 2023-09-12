Юрий Кот В Подмосковье задержаны бывший глава отдела миграции по Ленинскому городскому округу, его заместитель и один из сотрудников отдела.
Экс-глава отдела миграции обвиняется в коррупции — выдаче фиктивных документов
Комментарии
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валерии темников
Бля, дожили! За взятки уже и не садят! Необходимо арестовать всех этих проходимцев в погонах и тех кто их покрывает уводя их от наказания!
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16 час.
алексей Бирюков
Можно подумать что их будут судить люди которые не берут взяток
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16 час.
Иван Щукин
Выходит что этих "господ" крышует ещё более высшее руководство! Одним словом "рыбак рыбака видит издалека"! Коррупция в России не истребима и почему то не очень борются с ней, но зато вот по ящику показывают постоянно на всех телешоу какая огромная коррупция на Украине, а дома у себя в упор не видим тоже самое что и на Украине!
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16 час.
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