Спички - не игрушка

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Экс-глава отдела миграции обвиняется в коррупции — выдаче фиктивных документов

Экс-глава отдела миграции обвиняется в коррупции — выдаче фиктивных документов

Юрий Кот В Подмосковье задержаны бывший глава отдела миграции по Ленинскому городскому округу, его заместитель и один из сотрудников отдела.

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Комментарии
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валерии темников
Бля, дожили! За взятки уже и не садят!  Необходимо арестовать всех этих проходимцев в погонах и тех кто их покрывает уводя  их от наказания!
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16 час.
алексей Бирюков
Можно подумать что их будут судить люди которые не берут взяток
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16 час.
Иван Щукин
Выходит что этих &quot;господ&quot; крышует ещё более высшее руководство! Одним словом &quot;рыбак рыбака видит издалека&quot;! Коррупция в России не истребима и почему то не очень борются с ней, но зато  вот по ящику показывают постоянно на всех телешоу какая огромная коррупция на Украине, а дома у себя в упор не видим тоже самое что и на Украине!
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16 час.

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