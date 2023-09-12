Экс-глава отдела миграции обвиняется в коррупции — выдаче фиктивных документов

Бля, дожили! За взятки уже и не садят! Необходимо арестовать всех этих проходимцев в погонах и тех кто их покрывает уводя их от наказания!

Иван Щукин

Выходит что этих "господ" крышует ещё более высшее руководство! Одним словом "рыбак рыбака видит издалека"! Коррупция в России не истребима и почему то не очень борются с ней, но зато вот по ящику показывают постоянно на всех телешоу какая огромная коррупция на Украине, а дома у себя в упор не видим тоже самое что и на Украине!