Трамп сравнил прибывающих в США мигрантов с Ганнибалом Лектером

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, комментируя вопросы прошлого приезжающих на территорию страны нелегалов, заявил о психиатрических больницах, напоминающих ту, которая описывалось в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», а также фигурировала в одноименном фильме.
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