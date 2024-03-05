Трамп сравнил прибывающих в США мигрантов с Ганнибалом Лектером

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, комментируя вопросы прошлого приезжающих на территорию страны нелегалов, заявил о психиатрических больницах, напоминающих ту, которая описывалось в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», а также фигурировала в одноименном фильме.