НАТО обмануло ВСУ. Вместо разведки и военного планирования шла игра в «Монополию»

Washington Post назвала главные причины украинской катастрофы на фронте Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Американское издание Washington Post, проделав титанический труд, опубликовало огромное исследование военного потенциала России.
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