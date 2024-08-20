Версия Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series X может выйти в 2025 году: в сеть утёк трейлер игрыМногие консольные игроки уже давно ждут обновления для Red Dead Redemption 2, которое добавило бы нативную поддержку игры на PS5 и Xbox Series X с 60 FPS.