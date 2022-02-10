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Дивеев о лидере сборной: «Джикия взял все на себя. Если надо — «пиханет»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, кто стал лидером национальной команды после того, как в нее перестали вызывать форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

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