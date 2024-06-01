Дженнифер Лопес отменила свой тур This Is Me... за месяц до его начала

Дженнифер Лопес объявила об отмене своего тура This Is Me. всего за месяц до его начала. По словам представителей певицы, она берет отпуск, чтобы проводить больше времени со своими детьми, семьей и близкими друзьями.
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