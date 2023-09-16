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Тело неизвестного мужчины обнаружили на дороге в Уссурийском округе

Тело неизвестного мужчины обнаружили на дороге в Уссурийском округе

В Приморье устанавливается личность неизвестного мужчины. Его тело обнаружено на автодороге в Уссурийском городском округе, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".

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