День открытых дверей и прямую телефонную проводит 11 и 12 марта 2024 года инспекция МНС по г. Бобруйску.

Инспекция МНС по г. Бобруйску (г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 137а) в целях разъяснения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 200 квадратных метров и более, а также товаров, подлежащих маркировке, норм законодательства о необходимости использования кассового оборудо .