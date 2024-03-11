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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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День открытых дверей и прямую телефонную проводит 11 и 12 марта 2024 года инспекция МНС по г. Бобруйску.

День открытых дверей и прямую телефонную проводит 11 и 12 марта 2024 года инспекция МНС по г. Бобруйску.

Инспекция МНС по г. Бобруйску (г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 137а) в целях разъяснения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 200 квадратных метров и более, а также товаров, подлежащих маркировке, норм законодательства о необходимости использования кассового оборудо .

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