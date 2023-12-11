В Новосибирске перед Новым годом набор для салата "Оливье" подешевел на 43 рубля

Шесть порций самого популярного новогоднего салата обойдутся в 399 рублей.В преддверии новогодних праздников аналитики популярного сервиса доставки еды посчитали, что набор продуктов для приготовления салата "Оливье" подешевел в сравнении с прошлым годом на 43 рубля.