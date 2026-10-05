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Журнал «Профиль»

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Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года

Россия получила право сыграть на турнире благодаря 11-му месту в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).

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