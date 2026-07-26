Путин подписал закон об освобождении бизнеса от штрафов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил подпись под законом, который освобождает предпринимателей от административной ответственности при условии заключения соглашения об устранении выявленных нарушений.
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