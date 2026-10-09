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Царьград

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Голикова объявила о возвращении двойной индексации пенсий в 2027

Голикова объявила о возвращении двойной индексации пенсий в 2027

В России в 2027 году возобновят двойную индексацию пенсий после перерыва с 2019 года. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о повышении на 6,8% в феврале и 3,3% в апреле, что увеличит средний размер пенсии до 29 904 рублей.

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