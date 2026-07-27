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Пронедра

500 подписчиков

Почему россияне начали искать новые мессенджеры

Почему россияне начали искать новые мессенджеры

Еще недавно российский рынок мессенджеров казался практически сформированным. Telegram занимал одну из главных позиций, WhatsApp сохранял огромную пользовательскую базу, а отечественные платформы только начинали борьбу за внимание аудитории.

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