Шалфей лекарственный: свойства, польза и лечебное применение

Использование: заготавливают листья шалфея лекарственного, которые собирают 2–3 раза за лето, начиная с цветения и заканчивая в сентябре, а также корни, заготовку которого проводят ранней весной или осенью.
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