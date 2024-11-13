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Шалфей лекарственный: свойства, польза и лечебное применение

Шалфей лекарственный: свойства, польза и лечебное применение

Использование: заготавливают листья шалфея лекарственного, которые собирают 2–3 раза за лето, начиная с цветения и заканчивая в сентябре, а также корни, заготовку которого проводят ранней весной или осенью.

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