Вокруг Евгении Медведевой заговорили о возможном пополнении в семье после слов Алексея Ягудина. Олимпийский чемпион высказался о молодой семье фигуристки, и его реплику связали с предполагаемой беременностью.
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