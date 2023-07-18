В Кремле сообщили, будет ли Путин встречаться с Эрдоганом

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лина любимцева

Не о чем разговаривать с этим предателем Эрдоганом. Турок... что с него взять.... А ВОТ ЗАЧЕМ послали самолеты из России тушить пожары в Турции? Эрдоган беспилотники дает Украине ПРОТИВ РОССИИ, а Россия посылает в Турцию самолеты тушить им пожары!! ПОЗОРИЩЕ!! ..... Ни гордости нет, ни самоуважения нет!! Кто же уважать будет таких бесхребетных?!!