Наибольший вклад в развитие онкологических заболеваний вносят курение, алкоголь и инфекции.Онколог Сергей Иванов заявил на XXI Национальном конгрессе терапевтов, что утверждение о том, что стресс вызывает рак, не подтверждено достаточными доказательствами.