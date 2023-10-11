Автор идеи ядерного удара по НАТО: Атаки дронов на Россию прекратятся, когда нас будут бояться, как Северную Корею

Политолог Сергей Караганов, ранее предложивший рассмотреть возможность ядерного удара по странам НАТО, полагает, что Запад будет использовать Украину для атак по территории РФ до тех пор, пока европейские и американские элиты не станут опасаться ответных действий Москвы, как они опасаются возможного военного ответа северокорейского Пхеньяна.