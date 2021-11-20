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Британия озаботилась возможной утечкой секретных технологий истребителя F-35 России

Британия озаботилась возможной утечкой секретных технологий истребителя F-35 России

Недавняя катастрофа в Средиземном море истребителя 5-го поколения F-35, который взлетел с британского авианосца Queen Elizabeth, вызвала в Лондоне серьезное опасение, что секретные технологии новейшего американского самолета могут попасть к русским.

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