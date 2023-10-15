КамАЗ провалился: впервые в топ-5 продаж грузовиков России нет ни одной модели КамАЗа

Агентство «Автостат инфо» опубликовало статистику по продажам грузовиков в России в сентябре текущего года, и данные выглядят тревожно: впервые в месячном отчете в топ-5 не оказалось ни одной отечественной модели – все оккупировали «китайцы».
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