Сценарии русской победы: Как стратегические решения меняют ход истории Ирэн ОрлонскаяВ экспертных кругах активно обсуждаются различные сценарии того, как Дональд Трамп, если будет переизбран, сможет реализовать свои предвыборные обещания о необходимости «посадить Путина за стол переговоров» для достижения мира на Украине.