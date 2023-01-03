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Виталий Давыдов: «Не хотелось бы, чтобы «Динамо» вышло на «Спартак» в первом раунде. Это непредсказуемый соперник»

Виталий Давыдов не хочет, чтобы «Динамо» вышло на «Спартак» в первом раунде плей-офф. – С каким настроением встречаете хоккей-2023? – Новогодняя пауза в чемпионате продолжалась лишь три-четыре дня, но хоккея уже не хватает.

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