Виталий Давыдов: «Не хотелось бы, чтобы «Динамо» вышло на «Спартак» в первом раунде. Это непредсказуемый соперник»

Виталий Давыдов не хочет, чтобы «Динамо» вышло на «Спартак» в первом раунде плей-офф. – С каким настроением встречаете хоккей-2023? – Новогодняя пауза в чемпионате продолжалась лишь три-четыре дня, но хоккея уже не хватает.