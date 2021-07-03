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Сегодня Госавтоинспекция празднует своё 85-летие

Сегодня Госавтоинспекция празднует своё 85-летие

Сегодня Госавтоинспекция празднует своё 85-летие. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление и утвердил Положение "О Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР".

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