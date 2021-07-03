Сегодня Госавтоинспекция празднует своё 85-летие. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление и утвердил Положение "О Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР".
Сегодня Госавтоинспекция празднует своё 85-летие. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление и утвердил Положение "О Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР".
Свежие комментарии