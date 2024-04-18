Детский омбудсмен Волынец предложила сократить количество контрольных в школах

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировала слова председателя комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой о том, что в российских школах проведут ревизию контрольных работ.
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