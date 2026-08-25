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Федерер о том, с кем бы сыграл на US Open: «С Алькарасом – он очень яркий»

Роджер Федерер рассказал, с кем бы из одиночной сетки US Open этого года хотел бы сыграть больше всего.

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