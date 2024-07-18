КС назвал эвтаназию беспризорных животных исключительной мерой

Конституционный суд признал умерщвление беспризорных животных в качестве крайней меры. Постановление по делу о проверке конституционности некоторых положений закона «Об ответственном обращении с животными», рассматривавшееся по запросу Верховного суда Бурятии.
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