Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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КС назвал эвтаназию беспризорных животных исключительной мерой

КС назвал эвтаназию беспризорных животных исключительной мерой

Конституционный суд признал умерщвление беспризорных животных в качестве крайней меры. Постановление по делу о проверке конституционности некоторых положений закона «Об ответственном обращении с животными», рассматривавшееся по запросу Верховного суда Бурятии.

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