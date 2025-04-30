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В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 34 тыс. рублей

В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 34 тыс. рублей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от ЛДПР в среду, 30 апреля, сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 34 тыс.

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