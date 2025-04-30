В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 34 тыс. рублей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от ЛДПР в среду, 30 апреля, сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 34 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии