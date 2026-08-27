Чеферин: Россия не вернется в международный футбол до завершения конфликта

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью YouTube-каналу The Rest Is Politics: Leading заявил, что отстранение российских клубов и сборных от международных турниров продолжится как минимум до завершения военного конфликта на Украине.
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