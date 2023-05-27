Украинский актер Горбунов разочаровался в Хабенском после увольнения Назарова

Украинский актер Алексей Горбунов поделился мнением о некоторых российских коллегах. Он признался, что разочаровался в худруке Константине Хабенском, когда тот уволил Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова.
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